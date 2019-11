‘Bad boy’ Pol Llonch: ‘Ik ben niet lomp of gemeen’

Het verbaast Pol Llonch (27) wel enigszins als hij hoort dat hij van alle spelers in de eredivisie degene is die de meeste overtredingen heeft gemaakt dit seizoen: 29. Maar hij schrikt er niet van. ,,Ik doe wat ik moet doen. Maar ik vind zelf niet dat ik een lompe of gemene speler ben.” De Spaanse middenvelder van Willem II is dan ook geen echte kaartenpakker. Vijf keer geel in het hele vorige seizoen, vier keer geel dit seizoen tot dusverre. ,,Die tegen Feyenoord... de scheidsrechter was de enige die daar geel in zag. Maar ja...”