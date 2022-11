Basisdebuut op bekend terrein voor Willem II'er Schroijen: ‘Bijzondere wedstrijd’

met videoVoor Joeri Schroijen was het bijna als thuiskomen, het uitduel met VVV-Venlo in de Koel. De aanvaller speelde er 2,5 jaar en mocht juist in deze wedstrijd zijn basisdebuut voor Willem II maken. ,,Heel bijzonder.”

,,Het was echt heel leuk, ik ken veel mensen hier. Op het veld staan alle jongens met wie ik vorig jaar nog speelde", vertelt Joeri Schroijen over hoe hij de wedstrijd tegen VVV ervaarde. ,,Ik ben welkom ontvangen en het was leuk om terug te zijn. Alleen het resultaat mocht beter."

Lees ook Willem II komt tegen VVV-Venlo niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel

Willem II creëerde heel weinig en bleef steken op een 0-0 gelijkspel. ,,In de eerste tien minuten waren we wel beter, daarna lieten we VVV meer komen. Wie de goal maakte, zou de wedstrijd winnen. Maar er werd van beide kanten niet veel gecreëerd, het was een saaie wedstrijd.”

Quote Ik kom van ver, het was mijn eerste keer basis. Dus dat is op zich prima, maar je staat natuurlijk liever in het veld Joeri Schroijen

Volledig scherm Joeri Schroijen maakte zijn basisdebuut bij Willem II tegen VVV. © Pro Shots / Toin Damen

Zelf werd de basisdebutant, in het veld in plaats van de zwaar geblesseerd geraakte Nick Doodeman, rond de 60ste minuut gewisseld. Dat was niet helemaal onverwacht. ,,Ik kom van ver, het was mijn eerste keer basis. Dus dat is op zich prima, maar je staat natuurlijk liever in het veld.”

De 0-0 betekende opnieuw puntenverlies voor Willem II. Tot onrust in de ploeg, leidt dat nog niet denkt Schroijen. ,,Als ik voor mezelf spreek sowieso niet, ik speel gewoon met vertrouwen. Maar het is tot nu toe wel tegenvallend. Je staat zevende en dat is voor een club als Willem II gewoon niet goed. Maar het seizoen is nog lang, we gaan er gewoon vol voor.” En met de blessure van Doodeman liggen er wellicht meer basisplaatsen in het vooruitzicht voor de aanvaller. ,,Het is zonde voor Nick, zo'n blessure gun je niemand. Maar ik werd vandaag opgesteld en dan moet je er staan.”