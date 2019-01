Basisplaats voor Ogenia bij Willem II, Freek Heerkens linksback

Op basis van het trainingspartijtje van donderdag kon verder geconcludeerd worden dat Freek Heerkens linksback is. Door de absentie van Diego Palacios is die positie de komende weken vacant. Koster had eerder verklaard dat Dankerlui in aanmerking kwam voor die positie. De trainer van Willem II kiest naast de jonge Ogenia met Peters, Meissner en Heerkens voor veel ervaring in de defensie van Willem II. Op het middenveld van de Tilburgse club is plaats voor Vurnon Anita, Pol Llonch en Daniel Crowley. Die twee linies vormden bij de afsluitende training een team.