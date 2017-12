BD-lezers: Sol én Ogbeche, 4-3-3 óf 4-4-2

Op de poll 'Voor welk systeem moet Van de Looi kiezen?' werd volop gestemd. Ruim vijfhonderd mensen vulden hun keuze in. 38 procent van de stemmers koos voor een 4-3-3. Maar het 4-4-2-systeem kreeg eveneens 38 procent van de stemmen. In totaal kozen er 215 mensen voor 4-3-3, 211 voor 4-4-2: een minimaal verschil in het voordeel van een driespitsensysteem.

Maar gezien de elf meest gekozen spelers lijkt een 4-4-2-formatie aannemelijker. Fran Sol en Bartholomew Ogbeche (twee spitsen) komen namelijk allebei in die top elf voor.

Sol favoriet

Spits Fran Sol is zelfs de meest gekozen speler. 98 procent van de deelnemers kiest voor de Spanjaard in het team. Middenvelder Ben Rienstra staat op twee: hij kwam in 97 procent van de teams voor. Het podium voor meest gekozen spelers wordt gecompleteerd door doelman Mattijs Branderhorst.

Keeper

De BD-lezers zijn dus duidelijk over wie er onder de lat moet staan. Timon Wellenreuther kwam slechts in vijf procent van alle ingestuurde teams voor. Dat terwijl Branderhorst in 95 procent van de teams werd opgesteld.

Het favoriete elftal van de BD-lezers

Branderhorst; Heerkens, Peters, Lachman, Tsimikas; Azzaoui, Chirivella, Rienstra, Haye; Ogbeche, Sol.

De favoriete formatie