Bekende Willem II-supporter Henk van Meel plotseling overleden

Van Meel was jarenlang bestuurslid van de supportersvereniging. Ook had hij zitting in de ledenraad van Willem II. Van Meel, afkomstig uit Dongen maar al jaren woonachtig in Tilburg, was een kritische volger van 'zijn’ club. Zo bezocht hij geregeld raads- en commissievergaderingen bij de gemeente als Willem II daar ter sprake kwam. Ook liet hij het niet na om kritische vragen te stellen aan beleidsbepalers bij de club op basis van de door hem op consciëntieuze wijze vergaarde informatie. Hij was tevens verantwoordelijk voor een groot deel van de inhoud van het magazine van de officiële supportersvereniging.