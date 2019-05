Bekerfinale is beloning voor heel Tilburg

COLUMN KRUIKENZEIKER Heel misschien loop ik even naar de Hasseltse Kapel, waar ik dan een kaarsje aansteek voor Willem II

9:19 Ondanks dat zo’n beetje mijn hele familie regelmatig in de kerk te vinden is, ben ik nooit gedoopt. Mijn ouders lieten me daar vrij in. Ik koos niet voor een leven dat in het teken stond van het Woord van God. Mijn leven draait van jongs af aan voor groot deel om Willem II.