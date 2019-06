Bekijk hier het volledige speelschema van Willem II in de eredivisie

Alexander Isak waant zich in droomland

13 juni Alexander Isak is dolblij met zijn overgang naar Real Sociedad. De 19-jarige spits, die het afgelopen half jaar voor Willem II uitkwam, tekende woensdag een contract voor vijf seizoenen bij de Spaanse club. ,,In Spanje voetballen is altijd een droom geweest voor mij. La Liga is de beste competitie ter wereld", zei hij bij zijn presentatie.