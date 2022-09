Benauwde, maar verdiende zege voor Willem II op ADO Den Haag

Met een grote sfeeractie met vuurwerk, spandoeken en veel rood-wit-blauw in het stadion, werd de toon vlak voor aanvang gezet. Willem II bracht in het kolkende stadion de ballen sneller het zestienmetergebied van de tegenstander in dan tijdens de vorige wedstrijden.

De eerste behoorlijke kans was echter voor de bezoekers. Na de eerste corner van de wedstrijd kopte ADO-verdediger Boy Kemper de bal maar net over de lat.

Halverwege de eerste helft legde scheidsrechter Pol van Boekel de wedstrijd een paar minuten stil omdat er vuurwerk werd afgestoken op de tribune. Willem II bleef daarna wanhopig zoeken naar gaatjes in de Haagse muur, die behoorlijk zorgvudlig was opgetrokken door trainer Dirk Kuyt.

Kort voor rust leek het de thuisploeg te gaan lukken, toen Max Svensson doorkwam over de linker vleugel en de bal vanaf de achterlijn goed terugtrok. De inkomende Jesse Bosch kreeg een vrije schietkans van zo’n veertien meter, maar hij mikte net over het Haagse doel.

Openingstreffer

Willem II-trainer Kevin Hofland paste geen wissels toe in de rust. Het geloof in de startende elf werd in de 52ste minuut beloond. Via de schijven Wessel Dammers, Pol Llonch en en Jesse Bossch kwam de bal bij Michael de Leeuw terecht, die van rand strafschopgebied een doelpoging waagde. Via het lichaam van ADO-verdediger Tyrese Asante belandde de bal in het Haagse net: 1-0.