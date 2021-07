Bergström van FC Utrecht naar Willem II

Publiek welkom bij enkele oefenduels van Willem II, maar wel met vaccinatie of testbewijs

28 juni De entree bij de oefenwedstrijden van Willem II tegen de amateurs van Willem II (zaterdag 3 juli) en de Diessense selectie (dinsdag 6 juli), is gratis. Maar wie er bij wil zijn, moet wel via de corona check-app kunnen aantonen gevaccineerd te zijn of een negatieve coronatest kunnen tonen die niet ouder is dan 48 uur.