Berry van Gool: ‘Ik beleef het heel anders als supporter nu’

,,Ik was met mijn zoon van 9 jaar gaan kijken op de Heuvel, want dat beloofde wel iets moois te worden als de bus passeerde. En dat was het ook. Daarna zijn we met al die supporters samen naar het stadion gelopen, ook dat is iets bijzonders.” De afgelopen jaren kwam Van Gool daar als clubdirecteur niet aan toe. ,,Dan ben je organisatorisch verantwoordelijk bij zo'n wedstrijd, dat is heel anders.”

Boete?

Dan zou hij zich enige zorgen hebben gemaakt over de veldbestorming van een paar duizend dolenthousiaste Willem II-supporters direct nadat de beslissing was gevallen. ,,Dat mag officieel niet. Maar het is allemaal keurig verlopen, in een goede sfeer. Een paar jaar geleden was er ook zo'n pitch-invasion nadat we ons in de play-offs tegen NAC hadden gehandhaafd in de eredivisie. Daar hebben we toen wel een dikke boete voor gekregen van de KNVB. Hopelijk dit keer niet. De club heeft gedaan wat ze moest en kon doen.” Er waren stewards op het veld, de speaker meldde herhaaldelijk dat het veld betreden niet was toegestaan.

Historie

,,Al bij al was het een geweldige happening. Willem II heeft weer historie geschreven. Hier hebben we het over 20 jaar nóg over”, denkt Van Gool, die nog geen nieuwe betrekking heeft. ,,Ik besteed nu even veel tijd aan mijn gezin, dat is er in die drukke Willem II-jaren geregeld bij ingeschoten. En dan ga ik weer eens kijken wat er op mijn pad komt.” In ieder geval de bekerfinale op 5 mei. ,,Natuurlijk ben ik daar bij. Dat wil ik voor geen goud missen.”

Volledig scherm Berry van Gool deelde toen hij nog directeur was bij Willem II steevast worstenbroodjes uit aan Willem II-fans bij de eerste training van het seizoen. © Toin Damen