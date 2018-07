Besloten oefenduel Willem II in beeld: nieuwkomers in actie, Destil en de bril van Martens

Gastheer Uno Animo diep teleurge­steld na afgelaste wedstrijd Willem II, 'Wij lopen hierdoor duizenden euro's mis'

12 juli LOON OP ZAND - Het moest een gezellig voetbalfeest worden aanstaande zaterdag bij Uno Animo in Loon op Zand. Daar zou Willem II het in een oefenwedstrijd opnemen tegen het Belgische AA Gent. Maar de gemeente Loon op Zand besloot een streep door het affiche te zetten. Uno Animo is diep teleurgesteld. 'Het is niet uit te leggen', aldus voorzitter Joost van Loon.