Beste start van de eeuw lonkt voor Willem II

Er staat voor Willem II altijd wel iets op het spel in de wedstrijden tegen FC Emmen. Vorig seizoen liep de Tilburgse club in de laatste speelronde voor de winterstop door een 0-2 zege in Emmen weg van de degradatieplekken. De thuisnederlaag in mei, na nota bene een 2-0 voorsprong, was een indicatie dat Willem II de play-offs om Europees voetbal niet meer zou halen.