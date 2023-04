‘Beul van Breda’ bezorgde Willem II laatste zege bij NAC: ‘Mocht de hele week m’n auto gratis laten wassen’

Willem II zegt vier contracten formeel op, sportieve vraagte­kens hangen boven Tilburg

Willem II heeft vier aflopende spelerscontracten formeel opgezegd. Het gaat om de verbintenissen van verdedigers Freek Heerkens (33) en Leeroy Owusu (26), middenvelder Wesley Spieringhs (21) en aanvaller Elton Kabangu (25). Dat betekent overigens niet per se dat het genoemde viertal volgend seizoen sowieso niet meer in Tilburg te zien is.