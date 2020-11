Bezinning is nodig bij Willem II na treurspel in Groningen

Willem II-coach Adrie Koster: ‘Vooral heel belangrij­ke punten gepakt’

22 november Willem II-trainer Adrie Koster gaf toe dat hij heel blij was met het eindsignaal van scheidsrechter Blank in de thuiswedstrijd tegen VVV zaterdagavond. Want ook hij zag dat de bezoekers heel dicht bij de gelijkmaker waren in de slotminuten.