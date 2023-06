Bezorgde Willem II-achterban slaakt noodkreet richting clubleiding: ‘Tijd van excuus na excuus is nu echt voorbij’

De achterban van Willem II maakt zich grote zorgen over de staat waarin de club (nu, maar eigenlijk al geruime tijd) verkeert. In een open brief op supporterswebsite Tilbo.com worden ‘ambitie, visie en leiderschap’ geëist. ,,We staan op een kantelpunt.”

Het statement van het Supporterscollectief Willem II begint met de constatering dat het sinds de zwaar teleurstellende uitschakeling in de play-offs akelig stil is gebleven vanuit de club(leiding), op een korte boodschap richting de supporters na. ,,En dat terwijl de achterban schreeuwt om antwoorden.” Die gaan er overigens wel komen: na een periode van evaluatie zullen directeurs Martin van Geel en Teun Jacobs op korte termijn dan toch van zich laten horen om tekst en uitleg te geven.

‘Afstand eerder groter dan kleiner’

De supporters wijzen op het feit dat Willem II al ruim tweeënhalf jaar een sportieve teloorgang beleeft. ,,Niemand krijgt deze trend tot nu toe doorbroken. En misschien is het ergste nog wel dat in deze periode ook de identiteit waar Willem II voor staat - namelijk attractief en aanvallend voetbal - compleet overboord is gegooid.” Mede daardoor wordt de afstand tussen de achterban en Willem II ‘eerder groter dan kleiner', stellen de supporters bezorgd.

,,We staan nu dus op een kantelpunt", is de conclusie. ,,Het vertrouwen in de dagelijkse leiding van de club heeft een flinke knauw gekregen.” De uitgebreid onderbouwde kritiek richt zich op Van Geel (als algemeen directeur de eindverantwoordelijke), Jacobs (die als technisch directeur de selectie van afgelopen seizoen heeft samengesteld), trainer Reinier Robbemond (uiteraard verantwoordelijk voor de prestaties op het veld) en manager commerciële zaken Jos de Kruijf (die volgens de achterban ‘geen landelijk netwerk en geen lokaal netwerk’ heeft). ,,Voor al deze zaken zijn excuses te bedenken maar de tijd van excuus na excuus is nu echt voorbij.”

Laten we gezamen­lijk onze schouders eronder zetten en ervoor zorgen dat Willem II weer het Willem II wordt waar we allemaal verliefd op zijn geworden

En dus eisen de supporters meerdere zaken: het openbaar maken van een beleidsplan voor de komende jaren, een plan van aanpak waarin staat hoe de weg omhoog weer wordt gevonden (inclusief evaluatie van het afgelopen voetbaljaar), een presentatie van datzelfde plan én een evaluatiemoment in oktober, aangezien dan kan worden geconstateerd of de plannen werken én er vervolgens nog tijd is om eventueel in te grijpen.

‘Willen weer hoop en houvast’

De supporters benadrukken overigens dat ze niet vragen om ontslagen. ,,We denken dat het niet in het belang van de club is om in deze periode de hele dagelijkse leiding te vervangen. Toch rekenen wij erop dat er kritisch wordt gekeken naar het functioneren van alle verantwoordelijken en dat de raad van commissarissen ingrijpt waar dat nodig is. Wij maken ons grote zorgen om de toekomst van de club en willen weer hoop en houvast. Laten we gezamenlijk onze schouders eronder zetten en ervoor zorgen dat Willem II weer het Willem II wordt waar we allemaal verliefd op zijn geworden.”