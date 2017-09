Bezorgdheid op zijn plaats bij puntloos Willem II

Feit was wel dat de coach ervoor koos om tegen het eveneens nog puntloze ADO met vijf verdedigers aan te treden: van rechts naar links Fernando Lewis, Darryl Lachman, Jop van der Linden, Jordens Peters en Kostas Tsimikas.

Uitvoering

Maar volgens de coach was de nederlaag niet te wijten aan de strijdwijze, maar aan persoonlijke fouten en - vooral - de uitvoering van het speelplan. ,,Wij wisten dat hun drie aanvallers druk zouden gaan zetten op onze drie verdedigers in het centrum. Dan ontstaat er dus ruimte voor onze links- en rechtsback om voorwaartse acties te maken langs de flanken. Dat gebeurde voor rust helemaal niet, en dan heeft het veel weg van 5-3-2. Maar dat was dus niet zo bedoeld."

Linksback Tsimikas maakte in de tweede helft wél rushes over zijn flank, maar toonde in de eerste 45 minuten gewoonweg te weinig lef. Rechtsback Lewis was met afstand de slechtste speler op het veld. Met een verkeerd terugspeelballetje had de van AZ overgekomen verdediger ADO al aan een doelkans geholpen, voordat hij even later alsnog de 0-1 inleidde. Ongehinderd kon Lewis een hoog in het strafschopgebied geschoten bal wegwerken, maar hij bewaarde de rust niet. Wild maaide hij half naast de bal, die in de doelmond bleef hangen.

De rappe ADO-aanvaller Elson Hooi was er als eerste bij, en in een poging zijn blunder te herstellen, stak Lewis zijn been uit. Hooi liep er graag tegenaan, scheidsrechter Dennis Higler zag er een overtreding in. Abdenasser El Khayati (ex-Kozakken Boys) wist wel raad met het buitenkansje vanaf de strafschopstip: 0-1.

En dat terwijl de nieuwe Sloveense Willem II-spits Etien Velikonja had nagelaten de thuisploeg op voorsprong te zetten. Hij was ADO-keeper Robert Zwinkels al voorbij, maar wachtte - vanuit een ietwat lastige hoek - veel te lang met uithalen, zodat Zwinkels alsnog met een uitgestrekt been een tegentreffer kon voorkomen. Bijna maakte Hooi er vlak voor rust nog 0-2 van, nadat Willem II-keeper Timon Wellenreuther de bal verkeerd wegwerkte. Van ver schoot Hooi hoog over.

Adem

De Duitse doelman herpakte zich na rust met twee prachtreddingen. Heel Willem II deed het beter, nadat er in de kleedkamer was gesproken over de manier waarop er in de eerste helft gevoetbald was. Maar van aanvallen kwam pas echt wat toen verdediger Lewis (inmiddels ook met geel belast) werd ingewisseld voor aanvaller Ismail Azzaoui en het 5-3-2 (of 3-5-2) werd ingeruild voor de vertrouwde 4-3-3 formatie.

Volledig scherm Ismail Azzaoui druipt af na de 2-1 van ADO Den Haag. © Geert van Erven/Soccrates ADO werd onder druk gezet en hapte naar adem, helemaal nadat Fran Sol op aangeven van Azzaoui voor de 1-1 had gezorgd. ADO wankelde, Willem II wilde doordrukken, maar miste rust in de afronding. Zo liepen Azzaoui en Pedro Chirivella elkaar een keer in de weg toen laatstgenoemde op weg leek naar de 2-1.

Bezorgdheid

Met de aandacht vol op de aanval gericht, werd de Haagse middenvelder El Khayati vijf minuten voor tijd even uit het oog verloren. De uitblinker was in een counter dodelijk effectief: 1-2.