Bij Willem II is er nog geen paniek, maar wel bezorgdheid

Teleurstel­lend Willem II is ook effectief ADO niet de baas in eigen huis

14 december Willem II slaagde er gisterenavond niet in zich te bevrijden van een tweetal complexen. De Tilburgse club wint al sinds augustus geen thuiswedstrijden meer en verloor de laatste vijf wedstrijden van ADO Den Haag. De 0-3 in Tilburg was vanuit dat oogpunt bekeken geen verrassing.