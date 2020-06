Bij Willem II is het kalf nog nooit geslacht

Raymond Vissers nog twee jaar bij Heerenveen

26 juni Raymond Vissers is ook de komende twee seizoenen keeperstrainer bij Heerenveen. De 47-jarige Bosschenaar trad in 2016 bij de Friese club in dienst en begint dus aan zijn vijfde seizoen. Het is de tweede keer dat zijn contract sindsdien tussentijds verlengd wordt.