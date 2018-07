Mag je bij Willem II ook shirtjes van PSV, Ajax of Feyenoord dragen?

Johan Boers, veiligheidsmanager van FC Emmen verduidelijkt de regel aan Dagblad van het Noorden. ,,Nee, dat gaat niet gebeuren. Zelfs kinderen mogen geen shirtjes, sjaaltjes of petjes dragen van Ajax, Feyenoord of PSV. Natuurlijk snappen we dat er mensen zijn die naast FC Emmen nog een andere favoriete club hebben. Dat is allemaal prima. We weten ook dat uitingen van concurrerende clubs voor irritaties kunnen zorgen of zelfs als een provocatie kunnen worden gezien.”