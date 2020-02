Bij Willem II miste alleen Holmén nog geen minuut

Gemeente vraagt duidelijk­heid aan Willem II over stadion­plan­nen

18 februari TILBURG - Wat zijn de plannen van Willem II met het Koning Willem II Stadion? Blijft de club huurder of wil het toch praten over een aankoop? De gemeente Tilburg heeft de club gevraagd om op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over het scenario dat Willem II voor ogen heeft.