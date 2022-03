Bijltjesdag XL in Tilburg: ‘Bij zo’n absurde reeks staat zelfs Willem II in brand’

Dompers voor Willem II: Llonch een paar weken uit de roulatie, Köhlert twijfelge­val voor Ajax-thuis

Waar al voor werd gevreesd, is uitgekomen: aanvoerder Pol Llonch ontbreekt voorlopig bij Willem II. De Spaanse middenvelder heeft een hamstringblessure opgelopen. Hoe erg het precies is, is nog niet duidelijk.

17 februari