Blessure Willem II’er Palacios is niet ernstig

Ook na medisch ingrijpen kon de linksback niet verder, waarna hij per brancard werd afgevoerd. Gevreesd werd even voor een ernstige blessure, maar nader onderzoek leerde al snel dat dat niet het geval is. Palacios hield wel een wondje over op zijn onderbeen, maar hij kan wellicht zondag al weer meedoen in de competitiewedstrijd in en tegen Heerenveen.