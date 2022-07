Boegbeeld, capitán en publiekslieveling Llonch blijft Willem II trouw: ‘Dit is onze club, Tilburg is onze stad’

Llonch liet in Diessen, kort na de 0-9 oefenzege op RKDSV, al doorschemeren dat zijn missie in Tilburg nog niet afgerond was. ,,Ik voel me verantwoordelijk voor de degradatie. Ik vind ik dat ik iets terug moet geven aan de fans, ook al speel ik nu al zes, zeven jaar achtereen op het hoogste niveau”, sprak hij toen. Afgelopen woensdag, op de dag dat Willem II met 0-8 won bij RKSV Sarto, bereikte hij met de club een akkoord over een contractverlenging. Die kwam gisteravond vervolgens helemaal rond.