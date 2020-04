Boos FC Utrecht stapt naar rechter na toekenning Europees ticket aan Willem II

Geleidelijk werd steeds duidelijker dat FC Utrecht een van de clubs is die naast de pot pist. Géén Europees voetbal, en dat in een seizoen waar de kansen op een ticket kansrijk waren. FC Utrecht is pislink en wil naar de voorzieningsrechter en de UEFA stappen.

De KNVB volgt de lijn die de UEFA gisteren al voorstelde: respecteer de huidige ranglijst. Daarin staat FC Utrecht drie punten achter het als vijfde geklasseerde Willem II, één van de ‘winnaars’ van de besluitvorming van de KNVB. Saillant is natuurlijk dat FC Utrecht een duel minder speelde én een beter doelsaldo heeft dan de Tilburgers. Beide clubs hebben bovendien evenveel verliespunten. De KNVB moet zijn eigen richtlijnen aanhouden en daarin wordt niets vermeld over de huidige – natuurlijk bijna onvoorstelbare – situatie die het Nederlands voetbal in zijn greep heeft. Volg je simpelweg de regels zoals die zijn, dan ‘verdient’ Willem II het Europese ticket.

Lege handen

Normaal geven de vijfde en de zesde plek slechts garantie op de play-offs voor een voorrondeticket. Maar FC Utrecht had nóg een manier om Europa te bereiken, namelijk via de bekerfinale. Een zege op Feyenoord zou groepsfase Europa League betekenen. Die bekerfinale wordt door alle coronaperikelen niet meer gespeeld, er komt dus ook geen officieuze winnaar, en dus vloeit het Europese ticket terug naar de competitie. Naar Feyenoord dus. Des te meer de beslissing van de KNVB een hard gelag is voor de Utrechters, die in een behoorlijk kansrijk seizoen plotseling met lege handen staan.

Daarom uitte de club vanmiddag in de videocall met de KNVB kritiek op de manier van handelen van de bond. Na het salomonsoordeel benoemde FC Utrecht het ‘gebrek aan transparantie en objectiviteit’ in Zeist. Net als AZ zette FC Utrecht in het overleg zijn vraagtekens bij het feit dat er wél een raadpleging was onder clubs over wel of geen promotie en degradatie, maar niet over de Europese tickets waarin de bond dus de lijn van de UEFA volgde. FC Utrecht is overtuigd dat het een Europees ticket verdient en gaat daar keihard voor knokken, te beginnen bij de voorzieningsrechter en de UEFA.

De club vindt het onaanvaardbaar dat de bekercompetitie niet meeweegt in de overweging en benoemt dat het ticket ‘zonder enige toelichting’ toegekend is aan Feyenoord op basis van de ranglijst. Ook op basis van die tussenstand in de eredivisie vindt FC Utrecht dat het meer recht heeft dan Willem II: met een wedstrijd minder én een beter doelsaldo is Willem II niet aantoonbaar beter en bovendien heeft de KNVB dit gegeven niet benoemd tijdens de toelichting. Een laatste argument is dat voor FC Utrecht het verschuiven van het bekerticket voor de groepsfase van de Europa League ‘niet op basis van sportieve gronden’ te rechtvaardigen is, omdat het ‘de hoofdprijs is voor een andere competitie’. ,,Er bestaat geen enkele twijfel dat FC Utrecht op basis van sportieve prestaties van het huidige seizoen een Europees ticket verdient”, aldus de club.

Financiële strop

Het gevolg van de beslissing, als die blijft zoals die is, is uiteraard een flinke financiële strop, die FC Utrecht op z’n minst gecompenseerd wil zien. Daarin wordt ook gekeken naar solidariteit onder clubs. Op sportief gebied heerst bij FC Utrecht het gevoel dat echt overal nét naast wordt gegrepen. Die zesde plek met een wedstrijd minder. Wat als storm Ciara – weet u nog? – niet op 9 februari had huisgehouden in Nederland? Die dag werd de wedstrijd geschrapt die FC Utrecht nu tekortkomt op de ranglijst: FC Utrecht – Ajax. Juist in dat weekend kampten de Amsterdammers met tal van blessures en leefde in de Domstad al het idee dat Ajax simpelweg ontsnapte door de afgelasting van de complete voetbalzondag.

En dan heb je nog Willem II – FC Utrecht, het duel tussen de twee clubs die beide vinden dat ze aanspraak maken op dat laatste Europese ticket. Dat duel werd een week na het Ciara-weekend gespeeld. Lang leidde FC Utrecht met 0-1 – een tussenstand die met de wetenschap van nu een vijfde plek had opgeleverd. Totdat Paul Gladon in de 92ste minuut gelijkmaakte. De wedstrijd waarin FC Utrecht zich zo bestolen voelde vanwege vermoedens van een overtreding voorafgaand aan de gelijkmaker van Gladon, de dag ook dat trainer John van den Brom finaal uit zijn plaat ging tegen de scheidsrechter van dienst, Siemen Mulder.