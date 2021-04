Boze Petrovic: ‘Je kunt niet met acht man aanvallen, je moet juist uitlokken’

Overigs had Petrovic wél een verklaring voor de nederlaag. ,,We gingen simpele ballen inleveren, binnendoor spelen in plaats van terug en breed en via de zijkanten om zo overtal te creëren. Pas in de laatste tien minuten gebeurde dat, en toen kregen we mogelijkheden en kansen.”

Oude meesters

Hij vond zijn ploeg ‘naïef'. ,,De verleiding met elf tegen tien is om hoog druk te gaan zetten. Maar ik heb van oude meesters geleerd dat dat niet vaak iets oplevert. Je moet het zakelijk proberen uit te spelen, zonder veel risico. Misschien win je niet, man dan verlies je ook niet. En dan heb je een punt. Want vergeet niet, AZ is wel een topclub in Nederland.”

Tikkie

Maar toch, een gemiste kans voor Willem II. Petrovic: ,,Ja, dit is wel een tikkie voor ons omdat we bijna de hele wedstrijd met een man meer hebben gespeeld. We hadden een enorme kans om minimaal één, of zelfs zelfs drie punten uit te lopen op Venlo. Misschien moet ik ook mezelf kwalijk nemen dat ik toelaat dat we te hoog druk zetten. Terwijl ik weet wat voor deze ploeg het beste is. En dat is niet druk zetten in de zestien van de tegenstander.”

Quote Het heeft geen zin om met de twee verdedigen­de middenvel­ders helemaal naar voren te gaan Zeljko Petrovic

,,Wanneer ik de knop kan omzetten? Maandag moet dat, maar ik ben zwaar teleurgesteld. Zo naïef... Terwijl we ook nog twee keer werden gewaarschuwd door de afgekeurde treffers van AZ. Dan verwacht ik van mijn ervaren spelers dat ze zelf ingrijpen. Dat ze iemand vlak voor de verdediging houden. Het heeft geen zin om met de twee verdedigende middenvelders helemaal naar voren te gaan. Je kunt niet met acht man aanvallen! Je moet juist uitlokken en dan tot kansen komen.”