Boze Willem II-fans hangen spandoeken op bij stadion: 'Het enige vuurwerk op het veld komt van de supporters!’

Willem II toont twee gezichten: ‘Als we ons plan niet uitvoeren, kan ook FC Dordrecht hier domineren’

Eind goed, al goed. De 2-0 zege van Willem II op FC Dordrecht was prima, het spel na rust (grotendeels) ook. Maar de manier waarop de Tricolores in de eerste helft speelden, is op z'n zachtst gezegd voor verbetering vatbaar.