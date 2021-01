Regen in Marbella troost voor Willem II: ‘Je doet er alles aan om een groepsgevoel te laten ontstaan’

Het was waterkoud gistermorgen bij de derde dag van het ‘trainingskamp’ van Willem II op het eigen complex in Tilburg. Dat deed verlangen naar de zon van Marbella, waar de club de laatste jaren in januari steeds een week verbleef als voorbereiding op de tweede competitiehelft. Dat het aan de Spaanse kust de komende vijf dagen regent betekende een schrale troost.