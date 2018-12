Branderhorst koestert basisrentree: ‘Ik koos voor zekerheid en stompte de meeste ballen weg’

,,Een kans is toch een kans?”, zei de 24-jarige doelman, die met een clean sheet tevreden kon terugkijken op zijn rentree onder de lat. Hoe die kans tot stand kwam, was voor hem van ondergeschikt belang. ,,Maar je sluit zo wel op een heel andere manier de eerste competitiehelft af. Met een fijn gevoel, omdat je er zolang op moest wachten”, zei Branderhorst, die rond het middaguur te horen kreeg dat hij tegen Emmen (16.45 uur) zou spelen.

,,Ik weet iets meer dan er naar buiten gebracht is over de absentie van die vier spelers. Maar het zou niet netjes zijn om dat te zeggen”, aldus de doelman uit Tiel, die vond dat in de eerste helft te zien geweest was dat hij lang niet meer op niveau keepte. ,,Ik koos voor zekerheid en stompte de meeste ballen weg.” Veel kansen kreeg Emmen niet. Branderhorst had met het centrale verdedigingsdueo Freek Heerkens en Jordens Peters afgesproken dat ze veel zouden coachen en sturen. ,,Dan is het toch een enorm voordeel dat op linksback Diego Palacios na alle verdedigers Nederlands spreken.”