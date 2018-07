Branderhorst: 'Slim zijn en aan mezelf denken'

Voormalig Willem II-speler Leo Snijders overleden (81)

29 juli Op 81-jarige leeftijd is zaterdag oud-profvoetballer Leo Snijders overleden. Hij maakte deel uit van de selectie van Willem II die in het seizoen 1954-1955 de eerste landstitel in het betaald voetbal pakte. Snijders was een van de vaste reserves van de Tilburgse club. Hij speelde dat seizoen niet.