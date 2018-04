Breda trots op zijn bij Willem II opgeleide internationals

NAC wisselvallig in Breda, Willem II buiten Tilburg compleet verdwaald

11 april Vrijwel ongemerkt gaan NAC en Willem II dit seizoen gelijk op. Beide clubs staan op dertig punten, wonnen acht wedstrijden, speelden zes keer gelijk en gingen zestien keer het schip in. Zelfs het duel in Tilburg op 8 december eindigde onbeslist, 1-1. Alleen het doelsaldo is licht in het voordeel van Willem II, -11 om -17.