Brocken en Feskens geloven nog in dit Willem II mét Adrie Koster. ‘Als de angst er maar niet insluipt’

Club-coryfeeën Bud Brocken (63) en John Feskens (55) snappen dat de supporters onrustig worden, maar prediken toch rust rond en binnen Willem II. ,,Je mag dit gerust een crisis noemen, als je na zoveel wedstrijden zo weinig punten hebt”, zegt Brocken. ,,Ik heb zoiets zelf ook meegemaakt, in mijn laatste jaar bij Willem II voordat ik naar FC Den Bosch vertrok. We speelden ons toen pas op de laatste speeldag veilig. Dat gaf ook behoorlijk wat stress tijdens dat seizoen. Iedereen is in mineur, de sfeer is niet optimaal, spelers zijn net wat eerder geblesseerd... Er is geen handboek over hoe je uit zo’n situatie moet komen. Het is heel belangrijk dat je in jezelf blijft geloven. En dat je geen gekke dingen gaat doen.”