Buijs: ‘Willem II’er Dankerlui staat op lijstje FC Groningen’

De ene Willem II-cult­held (Demouge) helpt de andere (Swinkels) aan een club

14 juli Als Arjan Swinkels de foto ziet die we bij dit verhaal plaatsen, schiet hij in de lach. ,,Ik weet nog wanneer dat was. Ik had de winnende gemaakt tegen Sparta nadat Frank een strafschop had gemist. Uit de corner maakte ik toch nog de 3-2. Daarom is Frank ook zo blij op die foto, haha.”