Buitenshuis moet Willem II het echt beter gaan doen; lukt dat al tegen Heracles?

Een van de redenen voor het feit dat Willem II nog in degradatiezorgen verkeert, is de belabberde staat van dienst in uitwedstrijden dit seizoen. Samen met Emmen zijn de Tilburgers de slechts presterende uitploeg, met slechts acht buitenshuis behaalde punten.

Opmerkelijk, want vorig seizoen waren de Tricolores met 19 punten na AZ (25), Ajax (23), PSV (22) en Feyenoord (20) nog de best presterende ploeg in uitwedstrijden. In het huidige seizoen wist Willem II tot dusverre slechts één van z'n 14 uitduels te winnen. Dat was het duel met Sparta op 28 februari (0-2).

Fran Sol

Heracles is de favoriete tegenstander van Willem II-aanvaller Vangelis Pavlidis. De Griek maakte tegen geen enkele opponent zoveel doelpunten in de eredivisie als tegen Heracles (4). Hij was trefzeker in drie van de vorige vier ontmoetingen met de Almeloërs. De enige speler die namens Willem II meer dan vier goals produceerde tegen Heracles in de eredivisie-historie is Fran Sol (5).

Voor Kwasi Wriedt zou het extra lekker zijn als hij weet te scoren zaterdagavond. Hij maakte slechts één van zijn zes doelpunten voor Willem II dit seizoen in uitwedstrijden. Dat was tegen RKC op 17 januari (1-1).

Februari 2016

Als Willem II niet tot scoren komt tegen Heracles, dan is dat de derde wedstrijd op rij zonder Tilburgse treffer. De laatste keer dat Willem II drie competitieduels op rij niet wisten te scoren, was in februari 2016.

Sebastian Holmén, Pol Llonch en Görkem Saglam staan op scherp. Bij een gele kaart zijn zij de volgende competitiewedstrijd geschorst.

Grootste zege

Eerder dit seizoen was Willem II in de Eredivisie thuis met 4-0 te sterk voor Heracles Almelo. Op 20 september vielen de 4 doelpunten van Willem II na rust: Vangelis Pavlidis (46', 84'), Görkem Saglam (50') en John Yeboah (52') scoorden. Het is de grootste competitiezege van het seizoen voor Willem II. Heracles leed enkel tegen Ajax een grotere nederlaag dit Eredivisie-seizoen: 5-0 in Amsterdam op 22 november.