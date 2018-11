Burgemeester Tilburg wil gesprek met Willem II-fans die in Amsterdam waren

Op vragen van Ton Gimbrère (CDA) en Frans van Aarle (Lokaal Tilburg) liet Weterings in het wekelijks vragen-halfuurtje weten dat de burgemeester van Amsterdam vooraf geen contact met hem heeft opgenomen over de maatregelen tegen de Willem II-supporters. ,,Na de gebeurtenissen is er informatie uitgewisseld en is er in de lokale driehoek van Tilburg over deze maatregelen gesproken”, aldus Weterings, die niet alleen met Willem II-fans maar ook met de directie van de club wil spreken over hetgeen in Amsterdam is gebeurd. De burgemeester heeft nog niet toegezegd dat hij de Willem II-supporters moreel wil steunen door het college van B&W van Amsterdam aan te spreken over de actie van de agenten.