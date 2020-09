Burgemeester Weterings zet vraagtekens bij voortzetting betaald voetbal: ‘Kan het überhaupt wel?’

Dat zei hij in het radioprogramma 1 op 1 op NPO Radio 1 . Weterings had voor de bijeenkomst een vergunning verleend, mits het evenement onder strikte voorwaarden gehouden werd. Dat gebeurde niet. In plaats daarvan werd er gezongen en werd er geen afstand gehouden. Maar liefst elf regels werden gebroken, maar Weterings houdt vast aan zijn keuze. ,,Het verbieden van elke activiteit had grotere problemen kunnen opleveren", aldus Weterings.

Weterings, die al met zijn Rotterdamse collega Aboutaleb over het onderwerp sprak, denkt ook na over een meldplicht, waarin supporters die zich niet aan de regels houden zich moeten melden. ,,Het zijn allemaal instrumenten die er zijn.” Aboutaleb daarentegen heeft al uitgesproken het publiek in De Kuip te willen verbieden als Feyenoord-supporters zich niet aan de regels houden.

Andere stadions

KNVB-competitiemanager Jan Bluyssen denkt echter niet dat de consternatie in Tilburg problemen gaat opleveren met de bezetting van overige stadions in Nederland. ,,Er is nu iets gebeurd in Tilburg waar wij niet in gekend zijn en waar de club Willem II ook niets mee te maken heeft", aldus Bluyssen. ,,Dit is een zaak tussen de organisator en de vergunningverlener, de gemeente Tilburg in dit geval. Dat mag niet afspiegelen op wat wij allemaal in de stadions doen.”