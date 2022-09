Captain Llonch voorkomt in de slotfase nieuw puntenverlies van Willem II

Willlem II-trainer Kevin Hofland had vooraf aangekondigd dat zijn ploeg Jong AZ vanaf het eerste fluitsignaal bij de keel zou moeten grijpen. Dat gebeurde ook. In de eerste fase van de wedstrijd golfde de ene na de andere aanval richting het vijandelijke doel.

In het eerste halfuur mocht Willem II zes corners nemen, maar die leverden weinig gevaar op. Via aanvallen over de vleugels kwam de thuisploeg wel een paar keer dicht bij de 1-0. Zo wist Nick Doodeman de bal na een voorzet van rechts van Leeroy Owusu met zijn hak richting het doel van keeper Sm Westerveld te krijgen, maar het werd niet het doelpunt-van-het-jaar omdat de inzet net naast ging.

Jong AZ uit schulp

Hofland liet dezelfde elf spelers aan de tweede helft beginnen. Met de KingSide dit keer in de rug ging Willem II op zoek naar de verlossende treffer. Toen die na een kwartier nog niet was gevallen, wisselde Hofland drie keer. Lucas Woudenberg, Nick Doodeman en Michael de Leeuw maakten plaats voor Thibaut Lesquoy, Elton Kabangu en Jeremy Bokila.

Kansen Bokila

Ook Joeri Schroijen kwam een kwartier voor tijd nog in het veld, voor de moegestreden Max Svensson. Net toen iedereen in het stadion begon te wanhopen, viel de 1-0. Nadat een aanval vnan Willem II in de 81ste minuut afgeslagen werd, belandde de bal voor de voeten van Pol Llonch. De aanvoerder poeierde de bal hard en laag - via een Alkmaars been - binnen, waarna het opgeluchte publiek massaal het ‘My Little Lady’ aanhief.