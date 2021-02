Ché Nunnely haalt veel vertrouwen uit overwinning bij Sparta: ‘Dit móet ons een boost geven’

Willem II zit al weken in de hoek waar de klappen vallen. Of het speelt zelf dramatisch, of er gebeuren allerlei randzaken die niet in het voordeel uitvallen. Zondag was daar weer eens een solide overwinning. ,,Gezien de laatste weken is het misschien verrassend, maar we moeten uitgaan van onze eigen kwaliteiten. Dat hebben we gedaan en we hebben gewonnen. Prima.”