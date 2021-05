Ché Nunnely: ‘Het was een makkelijke kopbal, het doel was leeg’

Het doelpunt was er niet minder belangrijk door. ADO was net daarvoor teruggekomen tot 1-3 en zette aan voor een ultiem slotoffensief in een poging degradatie af te wenden. En toen plofte dat kopballetje van Nunnely binnen: 1-4 en echt einde oefening voor de Hagenaars.

Energie

Wat er op de andere velden gebeurde, dat wist Nunnely niet. ,,Aan het einde hoorde ik dat ADO en VVV gedegradeerd waren en dat het tussen ons en Emmen gaat om de play-offs. Dus we moeten zondag tegen Fortuna moeten we nog een keer presteren. Maar deze 1-4 overwinning heeft ons wel energie gegeven daarvoor, waardoor we met een goed gevoel naar het duel met Fortuna gaan.”

Afgemaakt

In de rust in Den Haag, toen Willem II al met 0-3 voor stond, werd er in de kleedkamer van de Tilburgers even verwezen naar de vorige uitwedstrijd bij ADO, vertelde Nunnely. ,,Toen stonden we 1-3 voor en werd het uiteindelijk nog 3-3. Zoiets mocht nu natuurlijk niet gebeuren. Met dat idee in ons hoofd hebben we de job afgemaakt in de tweede helft.”