Ché Nunnely: ‘Niet naar onder gaan kijken, daar horen we niet’

,,We moeten goed bespreken hoe we druk willen zetten. Vorig jaar ging dat vaak meer vanzelf voor m'n gevoel. Toen hoefde ik me ook minder om mijn verdedigende taken te bekommeren. En dat gaat misschien ten koste van het aanvallende.”

Nunnely vindt dat er geen reden voor paniek is. ,,Down worden heeft geen nut. Dan kom je hier niet uit. We hebben bij vlagen laten zien dat we een goede ploeg zijn. We moeten niet naar onder gaan kijken op de ranglijst, daar horen we niet.”