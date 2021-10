Ché Nunnely speelde meer dan 60 interlands, maar toen werd het stil vanuit Zeist

Peters start vol vertrouwen als directeur Roda JC: ‘Ik ga niet ineens de baas spelen over Streppel’

7 oktober Half mei was hij nog aanvoerder van Willem II, nauwelijks vijf maanden later is hij plotseling algemeen directeur van Roda JC. Jordens Peters (34) werd woensdagmiddag gepresenteerd in Kerkrade. ,,Ik snap dat mensen verrast zijn.”