Cijfers bewijzen: Willem II sportief (verreweg) het hardst geraakt door spelen zonder publiek

Ze benoemden het ontbreken van fans vorige week allebei, los van elkaar en uit zichzelf. Daags voor het uitduel met Ajax, in een lege Johan Cruijff Arena, sprak Leeroy Owusu: ,,Nu zou dat misschien een voordeel kunnen zijn voor ons, maar over het algemeen - zeker in thuiswedstrijden - is het zó jammer.” En na de 5-0 nederlaag stelde Ché Nunnely: ,,Onze supporters zorgen er normaal voor dat we extra gas kunnen geven, maar nu hebben we niemand die ons op moeilijke momenten een zetje geeft.”