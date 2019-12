Circus Saddiki: ‘Ik wilde de harde kern van Willem II laten genieten’

Nabeschouwing Willem II is ook in de beker weer een lust voor het oog

22:34 Niet alleen in de eredivisie, ook in het bekertoernooi is Willem II dit seizoen een lust voor het oog. De Tilburgers wonnen woensdagavond in eigen stadion voor ruim tienduizend toeschouwers eenvoudig van Sparta: 3-0.