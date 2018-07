Clubraad Willem II eist opening van zaken na vertrouwensbreuk

Akkaynak treedt bij Willem II in de voetsporen van ‘Duivel’ Dembélé

6 juli Dat de nu 30-jarige Moussa Dembélé (vanavond met België tegenover Brazilië op het WK voetbal), in 2005 voor Willem II koos en in Diessen debuteerde was even verrassend als de komst van het Duitse supertalent Atakan Akkaynak (19) vorige week. Beiden hebben Willem II bewust uitgekozen in hun weg naar de top.