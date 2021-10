Clubwatchers: ‘Als je ziet dat Willem II tegen tien man nul kansen creëert, is dat heel teleurstellend’

Christiaan gaat viraal met flinke lading bier in z'n armen tijdens FC Twente - Willem II: ‘Het was geen record’

14:35 ENSCHEDE - Wat doe je als je voor ongeveer 15 man bier moet halen in de Grolsch Veste en je wilt niet te vaak lopen? Dan neem je toch alles in één keer mee? Christiaan Roetgering (23) uit Enter deed het tijdens FC Twente - Willem II (1-1) en ging viraal op social media. „Maar het was geen record.”