Clubwatchers: ‘Een heel gelukkige overwinning, maar de doelpunten van Willem II waren smullen’

1 november Voor Jorn Brondeel was het lang geleden dat hij een hele wedstrijd had gekeept. Door een blessure van Robbin Ruiter mocht hij onder de lat staan zaterdagavond bij Willem II in de thuiswedstrijd tegen Vitesse. ,,Heel zuur hoe we verloren.”