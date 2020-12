Clubwatchers: ‘Er is bij Willem II weinig om aan vast te houden, maar met zoveel kwaliteit mag je niet degraderen’

Jordens Peters: ‘laten we eerst met scan vaststel­len wat er met knie aan de hand is’

16:59 Jordens Peters komt waarschijnlijk zeker tot de winterstop niet meer in actie voor Willem II. Een scan in het ziekenhuis van Breda of Tilburg moet uitwijzen hoeveel schade hij aan zijn knie heeft opgelopen. Na een gesprek met de artsen hoopt hij de training weer te kunnen hervatten of dat er een plan van aanpak komt.