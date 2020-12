Clubwatchers: ‘Met de vorm van Willem II kan je de komende weken nauwelijks een driepunter verwachten’

Pavlidis tegen Holmen bij WK-kwalifica­tie

18:56 Vangelis Pavlidis van Griekenland en Sebastian Holmén van Zweden treffen elkaar op weg naar kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar. De beide spelers van Willem II werden aan elkaar gekoppeld tijdens de loting in Zürich. De landen kwamen terecht in groep B, waarvan Spanje groepshoofd is.