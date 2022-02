Clubwatchers na Tilburgse zege | ‘Hollywood zou het script van Willem II - RKC geloofwaardiger maken’

‘Ain’t nobody like Daniel Crowley’: nog steeds die geniale gifkikker met een rauw rand­je?

Daniel Crowley werd donderdagmiddag gepresenteerd bij Willem II. De inmiddels 24-jarige (in Tilburg zeer geliefde) middenvelder toonde zich in het verleden een gifkikker die ook nog eens geweldig kon voetballen, twee kwaliteiten die dit elftal wel kan gebruiken. Aan de andere kant zaten zijn zelfovertuiging en straatvechterskarakter hem nog weleens in de weg.

3 februari