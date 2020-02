Clubwatchers: 'Ndayishimiye is het kompas van Willem II’

Video Nieuwkoop: ‘Kop omhoog en volgend weekend gewoon weer knallen’

9 februari Bart Nieuwkoop, die terugkeerde in de ploeg bij Willem II na een blessure, kon niet tevreden zijn met wat Willem II had laten zien in Eindhoven. ,,We hadden elf wedstrijden niet meer verloren. Dat zag je de eerste helft niet aan ons spel. We bewogen niet, gaven elkaar geen opties. Dan wordt het heel lastig.”