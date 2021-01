Clubwatchers: ‘RKC bepaalde wat er gebeurde tegen Willem II, belangrijkste mensen zien het nog zitten in Koster’

VIDEO Hoge pieken en diepe dalen in 2020 voor Willem II: ‘Afgelopen 2 jaar zó succesvol, we zijn een beetje verwend geraakt’

28 december Een jaar met twee gezichten, dat was 2020 voor Willem II zeker. Waar de Tilburgers in september na vijftien jaar weer eens Europees voetbal speelden, gaan ze deze winterstop in als nummer 16 van de eredivisie. We blikten met aanvoerder Jordens Peters terug op dit rare en toch ook mooie jaar.